Líder iraniano pede que jovens aprendam sobre Islã de fontes confiáveis

O líder religioso iraniano, aiatolá Ali Khamenei, diz no tuíte e na carta, publicada no seu site, que ele não "insiste que aceitem a minha ou outra leitura particular do Islã", mas quer se dirigir aos jovens após os ataques em Paris de militantes que disseram ter agido em nome do Islã.

"Os incidentes recentes na França e semelhantes em alguns outros países Ocidentais me convenceram a falar diretamente com vocês sobre eles", escreve Khamenei na carta, que foi divulgada sob a hashtag #Letter4U.