Líder máximo do Hamas entrará em Gaza pela 1ª vez

FAIXA DE GAZA - O líder máximo do Hamas, Khaled Meshal, entrará pela primeira vez na Faixa de Gaza, em mais uma conquista política do grupo islâmico que governa o território, palco de violentos bombardeios de Israel durante oito dias no mês passado.

Meshal cruzará a fronteira do Egito com Gaza - algo impensável até o fim da ditadura de Hosni Mubarak - para participar das comemorações do 25º aniversário do Hamas.

A cúpula da facção islâmica é dividida, com uma parte da liderança em Gaza e outra no exílio. Meshal, que comanda o Hamas desde 1996, deixou a região em 1967. Ele morava até o ano passado na Síria, mas, em meio à guerra civil, distanciou-se do regime de Bashar Assad e agora vive entre o Egito e o Catar.

Sob o comando de Meshal, o Hamas conduziu uma sangrenta campanha de atentados suicidas em cafés, restaurantes e clubes noturnos que deixou centenas de israelenses mortos nos anos 90. Em 1997, espiões israelenses tentaram, sem sucesso, assassiná-lo, na Jordânia. / AP