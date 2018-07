Líder nigeriano é criticado por atentados O principal líder oposicionista da Nigéria, o ex-ditador Muhammadu Buhari, criticou ontem a "incompetência" do governo do presidente Goodluck Jonathan, que o derrotou nas eleições de abril, pelos atentados que mataram 39 pessoas no Dia de Natal. Ele acusou o presidente de ter se mantido "indiferente" aos ataques, organizados pelo grupo radical islâmico Boko Haram.