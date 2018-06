Líder norte-coreano confirma viagem a Rússia, diz Kremlin

SEUL - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, confirmou viagem à Rússia em maio para acompanhar as comemorações da vitória soviética sobre a Alemanha na 2.ª Guerra, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap nesta quarta-feira, 28, citando um porta-voz do Kremlin.

A viagem seria a primeira visita de Kim ao exterior desde que assumiu o poder no país, em 2011, sucedendo o pai, Kim Jong-il, e deve ocorrer antes de uma visita à China, principal aliada da Coreia do Norte.

"Cerca de 20 chefes de Estado confirmaram presença e o líder norte-coreano está entre eles", disse o gabinete do porta-voz do Kremlin, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Coreia do Norte e Rússia tem buscado ampliar os laços.

As relações do Norte com a China, por outro lado, esfriaram desde a posse de Kim e, em 2013, o governo norte-coreano ignorou alertas internacionais e sanções da ONU e conduziu um terceiro teste nuclear.

Tanto China como Rússia vetaram sanções do Conselho de Segurança da ONU contra a Coreia do Norte por seus testes nucleares e de mísseis nos últimos anos. / REUTERS