Líder omite inflação e se diz livre de 'abutres' A presidente Cristina Kirchner abriu seu discurso de quase 4 horas lendo um tuíte do dia 27 do jornalista Joseph Cotterill, do Financial Times. A mensagem dizia que a Argentina "finalmente tinha conseguido", pois seus bônus renegociados eram cotados "acima do par". Minutos após ser citado, o jornalista voltou ao Twitter: "Obrigado pela menção em seu discurso. Mas temo que os bônus se valorizam na medida em que resta menos tempo para você no gabinete".