Líder-opositor russo Alexei Navalni acusa Putin de ser responsável por envenenamento

BERLIM - Alexei Navalni disse em entrevista à revista alemã Der Spiegel que o presidente Vladimir Putin está por trás do suposto envenenamento sofrido pelo líder-opositor russo.

Navalni foi levado da Rússia para Berlim em agosto após passar mal durante um voo doméstico. Ele recebeu tratamento em um hospital de Berlim para o que o governo alemão classificou como envenenamento por um agente tóxico. O opositor russo recebeu alta em 23 de setembro.

"Eu afirmo que Putin está por trás do crime e não tenho nenhuma outra ideia do que aconteceu", disse Navalni à Der Spiegel, de acordo com um trecho retirado da entrevista que deve ser publicada nesta quinta-feira, 1.

Autoridades europeias exigiram explicações do Kremlin, que negou qualquer envolvimento no incidente e disse não ter evidências de um crime.

"Você não sente dor, mas sabe que está morrendo", descreveu Navalni ao falar sobre o momento em que o agente tóxico começou a ter efeito.

Ele disse à publicação que voltará à Rússia: "Meu dever agora é continuar corajoso. E não tenho medo!"./REUTERS