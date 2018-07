Líder opositor russo Alexei Navalny volta a Moscou

A promotoria havia pedido que Navalny, candidato a prefeito de Moscou, tivesse a prisão suspensa até a decisão sobre um recurso para que, dessa forma, possa participar do processo eleitoral, marcado para o outono (no hemisfério norte). A ação foi vista como uma tentativa de acalmar a raiva dos eleitores e dar legitimidade a uma votação que deve ser vencida pelo candidato apoiado pelo Kremlin. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.