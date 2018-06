Líder palestino aumenta o tom contra judeus

A retórica inflamada de Mahmoud Abbas neste sábado acontece após comentários que ele mesmo fez no dia anterior, de que os judeus deveriam ser proibidos de visitar o local, conhecido pelos judeus como Monte do Templo e pelos muçulmanos como Nobre Santuário.

Manifestantes palestinos entraram em confronto recentemente com forças israelenses sobre o que palestinos veem como uma invasão judaica no local, que é o mais sagrado no judaísmo e o terceiro mais sagrado no Islã.

Israelenses sustentam que permitem a livre oração de todos, mas palestinos afirmam que Israel está aumentando unilateralmente o acesso para acomodar um maior número de judeus. Fonte: Associated Press.