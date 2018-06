Líder paraguaio diz que morte de Chávez foi um 'milagre'

Segundo a IP Paraguay, Franco assegurou que o ex-presidente venezuelano dava proteção a grupos criminais como o Exército do Povo Paraguaio (EPP), um pequeno grupo treinado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que pretende se tornar um movimento armado semelhante à guerrilha colombiana.

As declarações foram feitas durante as últimas reuniões na Espanha, onde Franco está em visita desde segunda-feira. Ontem, durante encontro com o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, foram normalizadas as relações entre os dois países, depois de o Paraguai ter sido vetado pela Espanha da Cúpula Ibero-americana em novembro do ano passado, sob a justificativa de que a deposição de Fernando Lugo do poder, em junho de 2012, tinha sido um golpe de Estado.

O líder justificou sua postura ao assinalar que o líder bolivariano causou "muito dano ao Paraguai". "O senhor Chávez, que descanse em paz, no momento em que estava vivo era o responsável do sequestro e da morte no país, causados pelo EPP."