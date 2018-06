Líder pede que Líbano seja mais ativo na guerra Hassan Nasrallah, líder do grupo xiita libanês Hezbollah, pediu ontem que o governo do Líbano assuma um papel mais ativo na crise síria, tente encontrar uma solução política para a guerra civil no país vizinho e abra as fronteiras para os refugiados. Até então, Nasrallah vinha mantendo discrição ao falar sobre o conflito e, pela primeira vez, defendeu que Beirute exerça papel decisivo no conflito.