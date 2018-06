Líder política é assassinada no Paquistão

Zara foi morta por três homens armados que a atacaram no momento em que saía de casa, atingindo-a com dois tiros. Os motivos do crime ainda são desconhecidos, mas Khan culpou o partido rival e dominante na cidade, Movimento Muttahida Quami (MQM), pelo crime. O partido negou a acusação.

No último dia 11, a Liga Muçulmana do Paquistão-Nawaz (PML-N), do ex-primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif, venceu as eleições gerais no país, assegurando o controle do Parlamento.

O PTI, do ex-astro do críquete Imran Khan, reconheceu mais tarde a vitória do PML-N. Sharif foi primeiro-ministro do Paquistão até 1990, quando foi deposto do cargo em um golpe militar liderado pelo general Pervez Musharraf.

Cerca de 150 pessoas morreram durante o processo eleitoral que reconduziu Sharif ao posto, a maioria delas em atentados reivindicados pelo movimento Taleban local.

O ataque contra Zara ocorreu numa zona residencial reservada, a mesma onde morava a ex-primeira-ministra paquistanesa Benazir Bhutto, assassinada em 2007 após regressar ao país para concorrer às eleições presidenciais. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.