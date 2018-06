Líder político do México renuncia diante de escândalo O líder político do partido de Enrique Peña Nieto na capital do México renunciou em meio a um escândalo sexual. Cuauhtémoc Gutiérrez, do Partido Revolucionário Institucional, se afastou para não obstruir a investigação. Manuel Andrade, representante do PRI, disse que um substituto já foi escolhido.