Líder quer Mercosul no diálogo com Farc O presidente uruguaio, José Mujica, afirmou ontem que o Mercosul deve se envolver nas negociações de paz entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o governo de Bogotá - que atualmente ocorrem em Cuba - e apoiar a busca por um acordo para pôr fim ao conflito mais antigo da América Latina.