Líder reafirma que não receberá Bibi O presidente dos EUA, Barack Obama, reiterou ontem que não se encontrará com o primeiro-ministro israelense, Binyamin "Bibi" Netanyahu, que, no próximo mês, falará sobre o Irã no Congresso a convite do presidente da Câmara dos Representantes, o republicano John Boehner. Segundo Obama, o motivo é o fato de as eleições israelenses estarem próximas. Membros do governo israelense estudam amenizar o discurso, em meio a tensões entre republicanos e democratas nos EUA. O convite é visto pelos democratas como uma afronta a Obama e a seu projeto de chegar a um acordo nuclear com o Irã, estratégia à qual Netanyahu se opõe. / AP