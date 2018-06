Líder supremo da Irmandade Muçulmana é preso O líder supremo da Irmandade Muçulmana, Mohammed Badie foi preso há pouco no Cairo, afirmaram autoridades e funcionários das forças de segurança do Egito. A detenção acontece à medida que continuam as pressões sobre o partido do presidente deposto Mohammed Morsi. O grupo vem organizando uma série de protestos violentos.