Líder supremo do Irã acusa EUA de apoiar terrorismo

"Os EUA e os governos europeus que os seguem descrevem como terroristas os grupos palestinos que lutam pela liberdade de seu território", disse Khamenei em uma mensagem endereçada à Conferência Internacional sobre Combate ao Terrorismo, que começou hoje em Teerã. "Ao mesmo tempo", continua a mensagem, "ataques militares de Israel que atingem civis, ou os assassinatos de palestinos por agentes de segurança israelenses são atos não condenados pelas forças ocidentais como terroristas".

Khamenei ainda disse que o Irã foi vítima do terrorismo dos Estados Unidos, cujo navio de guerra USS Vincennes derrubou um avião de passageiros iraniano em 1998, matando todas as 290 a bordo. Na época, o Departamento de Defesa dos EUA disse que a tripulação do navio confundiu a aeronave com um avião hostil.

O líder iraniano advertiu o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, de que os EUA querem instalar bases permanentes no país. "Esta é uma questão séria. Não haverá segurança de fato caso os americanos se instalem no Afeganistão", disse ele.

Os EUA anunciaram a retirada de suas forças do Afeganistão até 2014 e até agora não anunciou projeto de ter bases permanentes no país. As informações são da Associated Press.