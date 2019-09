Líder supremo do Irã descarta negociação com os Estados Unidos

Teerã, Irã - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, descartou qualquer possibilidade de negociação com os Estados Unidos. A declaração foi feita na madrugada desta terça-feira, 17, e vem como resposta às declarações do presidente norte-americano, Donald Trump.

"É uma opinião unânime de todos os responsáveis pela República Islâmica do Irã: não haverá nenhuma negociação com os Estados Unidos, em nenhum nível", disse Khamenei em sua página oficial na internet.

Em sua conta no Twitter, o aiatolá enumerou razões para não aceitar as negociações com Washington. "Negociar com os EUA significa imposições das demandas deles sobre o Irã", inciou. E continuou: "Negociar significa mostrar o sucesso da política norte-americana de 'pressão máxima'."

"É por isso que o respeitoso presidente, ministro das relações exteriores e outros unanimamente declaramos que não negociaremos com os Estados Unidos, bilateralmente ou multilateralmente", escreveu em Khamenei em seu Twitter.

As declarações do aiatolá são mais um capítulo na escalada de tensão entre os dois países, desde o ataque a drone que a atingiu a maior instalação petrolífera do mundo na Arábia Saudita. Trump chegou a declarar que os ataques "pareciam" ter sido ordenados pelo Irã, e que os Estados Unidos estariam “armados e carregados” (“locked and loaded”) para retaliar com uma ação militar. O presidente, contudo, também disse que ainda necessitava reunir provas sobre a autoria do ataque, e declarou não querer guerra com ninguém.

Disparada do preço do petróleo

Os ataques a instalações de produção de petróleo na Arábia Saudita impulsionaram o preço dos contratos futuros do petróleo na segunda-feira. O petróleo WTI para outubro fechou em alta de 14,67%, a US$ 62,90 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para novembro subiu 14,61%, a US$ 69,02 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Os bombardeios levaram à redução de cerca de metade da capacidade produtiva da Arábia Saudita, ou aproximadamente 5,7 milhões de barris na produção diária de petróleo. / (Com informações da AFP).