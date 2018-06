Líder supremo rejeita oferta de diálogo feita pelo vice-presidente dos EUA O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, rejeitou ontem a oferta de negociações diretas feita esta semana pelo vice-presidente dos EUA, Joe Biden, dizendo que não resolveria o problema. "A política dos EUA no Oriente Médio foi destruída e os americanos agora precisam baixar uma nova carta. Essa carta é arrastar o Irã para negociações", disse. Com sua tradicional retórica inflamada, Khamenei criticou a oferta de Biden, dizendo que desde a Revolução Islâmica de 1979 os EUA insultam o Irã e ameaçam lançar uma ação militar. "Vocês pegam em armas contra a nação do Irã e dizem: 'Negociem ou nós atiramos'. Mas vocês deveriam saber que pressão e negociação não são compatíveis."