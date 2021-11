Líder supremo do Taleban faz aparição pública e afasta rumores de que estaria morto

O líder supremo do Taleban Haibatullah Akhundzada fez uma rara aparição pública na escola religiosa Jamia Darul Aloom Hakimia, na cidade de Kandahar, no sábado, 30, desmentindo os rumores de que estaria morto. Akhundzada não havia sido visto nem mesmo após o grupo extremista ter tomado controle do Afeganistão, em agosto, o que deu origem às especulações.

A informação do aparecimento foi dada à agência de notícias Reuters por um importante líder do Taleban. A agência, porém, afirmou que a única imagem dele que conseguiu verificar foi uma postada no Twitter do grupo, em maio de 2016.

Embora algumas autoridades digam que Akhundzada já tenha feito outras aparições públicas não divulgadas antes, essa foi a primeira a ser confirmada.

A existência reclusa de Akhundzada levanta constantes especulações sobre seu paradeiro e saúde. No passado, o Taleban escondeu por anos a morte do líder supremo original, Mullah Omar./REUTERS