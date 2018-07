Líder xiita preso no Bahrein está doente, diz família Parentes de um líder da oposição xiita preso no Bahrein, Hassan Mesheima, disseram que ele está gravemente enfermo, mas não recebe o tratamento médico adequado na prisão. O filho de Mesheima, Mohammed, afirmou que seu pai tratava um câncer antes de ser preso em março, durante os protestos por mais direitos para a maioria xiita no país do Golfo Pérsico. Em junho, Mesheima foi sentenciado à prisão perpétua.