Liderança líbia vai investigar morte de Kadafi

Abdul-Jalil disse durante uma coletiva de imprensa, realizada na cidade de Benghazi, que o Conselho Nacional de Transição (CNT) formou um comitê para investigar a morte de Kadafi, ocorrida na quinta-feira, em meio a relatos conflitantes sobre como o ditador, que governou o país por 42 anos, morreu.

Funcionários do governo disseram que descobertas iniciais indicavam que Kadafi morreu durante um fogo cruzado quando seus partidários entraram em confronto com as forças do CNT durante a tomada de Sirta.

Mas Abdul-Jalil levantou uma nova possibilidade nesta segunda-feira, dando a entender que Kadafi pode ter sido morto por seus próprios partidários para evitar que ele os implicasse em crimes cometidos por seu regime.

"Vamos questionar quem tinha interesse no fato de que Kadafi não fosse julgado. Os líbios queriam levá-lo à Justiça pelo que ele fez a eles", disse ele. "Os líderes líbios queriam manter Kadafi na prisão e humilhá-lo pelo maior tempo possível. Aqueles que queriam matá-lo eram os que eram leais a ele ou trabalharam com ele. Sua morte foi um benefício para essas pessoas."

Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e grupos internacionais de direitos humanos pediram uma investigação sobre a se os antigos rebeldes mataram Kadafi, que já estava ferido, após retirarem o coronel de um tubo de drenagem em sua cidade natal, Sirta, a última a cair nas forças do CNT, após oito meses de guerra civil.

Críticos também disseram que o espetáculo macabro de seu corpo, mostrado como um troféu pelo quarto dia seguido à visitação pública num freezer comercial, levanta questões sobre o compromisso da nova liderança com o estado de direito.

Abdul-Jalil disse que o governo de transição estabeleceu um comitê para determinar o que fazer com o corpo de Kadafi e a decisão será determinada por uma fatwa, ou édito religioso, pelo líder da sociedade Islâmica para Fatwa. As informações são da Associated Press.