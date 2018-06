Líderes buscam diálogo de paz com Taleban O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, e o presidente afegão, Hamid Karzai, se reuniram em Cabul neste sábado para reavivar tentativas de iniciar conversas de paz com militantes do grupo fundamentalista islâmico Taleban, meses antes de uma importante transição política no Afeganistão.