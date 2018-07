Líderes com a mesma doença Outros líderes latino-americanos, com os quais Cristina Kirchner tem relações de amizade, padecem de câncer. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi recentemente diagnosticado com câncer de laringe e foi tratado com quimioterapia. Sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff, superou um câncer no sistema linfático que foi descoberto em 2009. O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, conseguiu se curar de um câncer linfático após receber tratamento no Brasil, no mesmo hospital que Lula e Dilma. Já o presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse recentemente que estava curado de um câncer na região pélvica. Ele anunciou a doença quando já estava em Cuba, onde foi submetido a uma cirurgia.