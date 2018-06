Líderes coreanos plantam árvore em gesto simbólico de paz

SEUL – Os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, Kim Jong-un e Moon Jae-in, plantaram um pinheiro em um gesto simbólico de paz entre os dois países. As nações, que tecnicamente ainda estão em guerra, realizam nesta sexta-feira, 27, uma cúpula histórica para discutir a pacificação da península coreana.

Durante a cerimônia na Zona Desmilitarizada de Panmunjom, fronteira entre os dois países, Kim e Moon regaram a árvore e revelaram uma placa de pedra com os dizeres “Plantando paz e prosperidade” acima dos nomes dos dois líderes.

Em seguida, os mandatários seguiram para a Casa da Paz, instalação na ao sul da fronteira na qual está sendo realizada a cúpula entre os países. Mais cedo, após a primeira rodada de negociações, o governo de Seul anunciou que a desnuclearização da Coreia do Norte foi um dos temas discutidos nas conversas e que uma declaração conjunta sobre o assunto está sendo planejada. //REUTERS