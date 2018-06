Líderes da África cancelam visita a Mali temendo violência

Uma autoridade da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) afirmou que a reunião, que pretendia pressionar os líderes do golpe a restaurar rapidamente a ordem constitucional após a deposição do presidente Amadou Toumani Touré, poderá ser remarcada para sexta-feira se a segurança permitir.

"(O encontro) foi cancelado depois que a junta permitiu que os manifestantes entrassem na pista, ao contrário do compromisso feito aos ministros estrangeiros em uma reunião ontem (quarta-feira)", disse a autoridade, que pediu para não ser identificada.

"Compreensivelmente, isso criou um temor quanto à segurança, obrigando os chefes de Estado a suspender a sua chegada."

Centenas de manifestantes pró-junta, alguns carregando faixas com as mensagens "CEDEAO, nos deixe resolver os nossos próprios problemas" e "CEDEAO, a vergonha da África", invadiram brevemente a pista do aeroporto de Bamako antes de o líder militar, capitão Amadou Sanogo, convencê-los a sair.

Vizinhos regionais afirmaram que estão preparados para usar as sanções e uma possível força militar para destituir os novos líderes do Exército do Mali, enquanto Estados Unidos e França condenaram o golpe.

Cinco chefes de Estado -da Costa do Marfim, Níger, Benin, Burkina Faso e Libéria- se reuniram no aeroporto de Abidjã na tarde desta quinta-feira para discutir o próximo passo, enquanto o sexto membro da delegação, o nigeriano Goodluck Jonathan, ficou na Nigéria, disseram fontes.

O golpe durante a noite, visto como um revés para frágeis conquistas democráticas na África, foi desencadeado pela ira do Exército com a forma com que Touré lidou com uma rebelião tuaregue no norte de Mali, que nas últimas semanas ganhou terreno.

