Líderes da Irmandade Muçulmana foram presos no Egito

Autoridades disseram que Mohammed el-Beltagy e o ex-ministro do Trabalho Khaled Al-Azhari foram presos nesta quinta-feira em um apartamento próximo às Pirâmides de Giza.

El-Beltagy era procurado pela acusação de incitar a violência, assassinato de terrorismo. Ele também era procurado pelo envolvimento em um ataque a um posto policial que, de acordo com autoridades, foi tomado por manifestantes de um acampamento da Irmandade no Cairo. O acampamento foi desmantelado pela polícia há duas semanas. Fonte: Associated Press.