Líderes da Irmandade Muçulmana serão julgados dia 25 Um tribunal do Egito marcou para 25 de agosto o julgamento do líder supremo da Irmandade Muçulmana, de seus dois vices e de três membros do grupo acusados de envolvimento em mortes de manifestantes, informa a agência estatal de notícias Mena.