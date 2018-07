Líderes da UE defendem livre circulação na Europa

Depois de Itália, França e Dinamarca terem tomado medidas nos últimos meses para reduzir as viagens sem visto, a chanceler alemã Angela Merkel disse que a UE deve "valorizar este ativo, que não pode ser colocado em risco por sensibilidades nacionais".

A Alemanha tem sido bastante crítica em relação aos planos da vizinha Dinamarca de reintroduzir controles aduaneiros permanentes em suas fronteiras, com a justificativa de combater o crime. França e Itália levantaram a possibilidade de reintroduzir o controle de fronteiras para conter o fluxo de imigrantes ilegais provenientes do norte da África.

O presidente da UE, Herman Van Rompuy, disse que os líderes concordaram que os controles internos de fronteira só poderão ser introduzidos "numa situação realmente crítica", o que vai exigir o consentimento do bloco. A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, vai reunir as diretrizes com os líderes e apresentar uma proposta até setembro.

A urgência das medidas é resultado das divisões entre os países da UE sobre como lidar com imigrantes ilegais e a criminalidade. Alguns afirmam que a falta de restrições para viagens transformou a Europa num vasto jardim para criminosos e imigrantes ilegais. Muitos temem que Estados membros passem e usar controles de fronteira para lidar com qualquer crise.

Pelo acordo desta sexta-feira, qualquer fechamento interno de fronteira terá de ser estabelecido "com base em objetivos e critério específicos e na avaliação comum" entre os Estados membros, e com "autorização excepcional de reintrodução de fronteiras internas em condições realmente críticas".

Van Rompuy disse que os líderes concordaram que a circulação pelas fronteiras sem a necessidade de apresentação do passaporte pela chamada zona de Schengen, composta por 25 países, dentre eles três nações que não fazem parte da UE, continua a ser "uma conquista fundamental da integração europeia". A decisão ainda deixou em aberto o debate sobre quais serão as circunstâncias excepcionais que permitirão o fechamento das fronteiras e como um consenso será alcançado. As informações são da Associated Press.