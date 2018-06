Líderes da UE não chegam a acordo sobre imigração Os líderes da União Europeia divergiram nesta sexta-feira sobre a necessidade de revisar a política migratória, após vários naufrágios com mortes de imigrantes no Mediterrâneo nas últimas semanas. Os representantes dos países chegaram no segundo dia de debates em Bruxelas com diferentes abordagens sobre como construir um acordo a respeito da chegada de imigrantes no bloco.