Líderes da UE não vão impor novas sanções à Rússia

Os líderes da UE deram prazo até segunda-feira para que o governo russo e aos rebeldes no leste da Ucrânia adotem medidas para melhorar a situação. Dentre elas estão a implementação de um mecanismo para verificar um cessar-fogo, a devolução de três postos de verificação de fronteira para a Ucrânia, a libertação de todos os prisioneiros e o lançamento de "negociações substanciais" tendo como base o plano de paz do presidente ucraniano Petro Poroshenko. Fonte: Associated Press.