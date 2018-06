Líderes da UE se preparam para conversa dura em jantar com ucraniano A União Europeia disse à Ucrânia que o país coloca em risco seu futuro econômico ao rejeitar um acordo de livre-comércio com o bloco para estreitar relações com a Rússia, tema que deve dominar o tenso jantar desta quinta-feira reunindo líderes europeus e o presidente ucraniano, Viktor Yanukovich.