Líderes de Alemanha, Rússia e França discutem crise na Ucrânia

Com a situação no leste da Ucrânia tomando as proporções de uma guerra, Merkel e seus companheiros concordaram que um cessar-fogo seria a medida mínima necessária para que se começasse a discutir qualquer acordo, informou uma nota publicada pelo governo alemão.

Em Minsk, um grupo de contato com representantes da Rússia, da Ucrânia e da Organização para Segurança e Cooperação na Europa estão reunidos com líderes separatistas para encontrar maneiras de amenizar a crise. Fonte: Associated Press.