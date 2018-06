Líderes de conflito discutem cessar-fogo no Sudão do Sul Líderes de ambos os lados de um conflito interno que já dura um mês no Sudão do Sul informaram neste sábado que estão perto de assinar um acordo de cessar-fogo. Também hoje, contudo, um porta-voz do exército revelou que as forças armadas do país recuperaram o controle da cidade de Bor, derrotando 15 mil rebeldes.