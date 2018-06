Líderes de Coreia e Japão se reunirão com Obama A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, se reunirá com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em uma cúpula trilateral com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na próxima semana, segundo autoridades sul-coreanas. Esta será a primeira reunião formal entre os dois líderes asiáticos, um ano depois de ambos assumirem o poder.