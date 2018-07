Líderes de Hamas e Fatah negociam reconciliação

Os movimentos rivais palestinos Fatah e Hamas começaram neste domingo, 18, um encontro no Cairo para discutir formas de implementar a emperrada negociação de reconciliação. Delegados das duas facções encontraram-se para "organizar uma reunião para um amplo diálogo" que acontecerá na próxima terça-feira, 20, na capital egípcia, segundo Azzam al-Ahmed, chefe da delegação do Fatah.

O chefe do movimento Hamas Khaled Meshaal estava sendo esperado para chegar ao Cairo no final desta segunda-feira, com o presidente palestino e chefe da facção rival Fatah, Mahmoud Abbas, devendo unir-se a Meshaal na quarta-feira, segundo informações de autoridades dos dois movimentos.

Os chefes das duas facções deverão manter negociações na quinta-feira para discutir maneiras de implementar o acordo marco de reconciliação entre os movimentos rivais que foi assinado em maio mas que nunca foi tirado do papel.

Abbas e Meshaal reuniram-se pela última vez em 24 de novembro no Cairo depois de cuja reunião eles disseram ter eliminado suas diferenças e começado uma nova era de "parceria" que iria permitir a concretização do acordo de unidade.

Hamas e Fatah, que respectivamente controlam a Faixa de Gaza e Cisjordânia, têm sido rivais políticos de longa data. A tensão transbordou para um violento confronto em 2007 quando o Hamas forçou o rival Fatah para fora de Gaza e assumiu o controle daquela região. As informações são da Dow Jones.