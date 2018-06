Líderes de países transmitem condolências à Rússia após acidente aéreo

A chanceler alemã, Angela Merkel, transmitiu neste domingo ao presidente russo, Vladimir Putin, suas condolências pelo acidente do avião Tu-154 que, com 92 pessoas a bordo, caiu neste domingo, 25, no Mar Negro quando se dirigia à Síria.

"Seus pensamentos estão com os parentes das múltiplas vítimas", afirmou em comunicado a vice-porta-voz do executivo alemão, Ulrike Demmer.

O ministro das Relações Exteriores alemão, Frank-Walter Steinmeier, manifestou também a "profunda tristeza" pela "terrível catástrofe" do acidente aéreo, em outro comunicado.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, também ofereceu suas condolências a seu colega russo, Vladimir Putin, pelas vítimas do acidente.

A agência de notícias oficial síria "Sana" informou que Assad enviou uma mensagem a Putin na qual expressou uma "grande tristeza" pelas mortes de "queridos amigos que estavam em caminho à Síria para compartilhar com os sírios sua alegria nas festas (natalinas) e pela vitória na cidade de Aleppo".

O líder destacou, além disso, que "Síria e Rússia são parceiros na luta contra o terrorismo e compartilham alegrias e dores", segundo a agência. Assad também apresentou seu pêsame às famílias e a todo o povo russo. EFE