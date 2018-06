Líderes do G8 assistem à final da Champion's League

O primeiro-ministro britânico David Cameron descreveu a experiência de assistir à final da Champion's League na companhia de outros líderes do G8 durante a cúpula do grupo nos Estados Unidos.

Cameron disse que a oportunidade de assistir a uma disputa de pênaltis entre um time inglês e um alemão ao lado da chanceler alemã Angela Merkel foi um dos "privilégios do emprego".

O premiê disse ainda que teve que explicar as regras do jogo para o presidente americano Barack Obama. "Ele estava começando a entender no final da partida", brincou.

Segundo ele, os líderes do G8 assistiram um pouco do jogo em Camp David e voltaram para a mesa de discussões.

Mas quando os pênaltis começaram, nem Merkel e nem o próprio Cameron conseguiram se concentrar nos assuntos da reunião.

O Chelsea venceu o Bayern de Munique no sábado e se tornou a primeira equipe inglesa a ganhar o título.