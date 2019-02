Líderes do Senado chegam a acordo para pôr fim à paralisação do governo nos EUA

WASHINGTON - Os líderes republicano e democrata no Senado concordaram em votar dois projetos separados que podem pôr fim à mais longa paralisação do governo dos Estados Unidos, que completou 31 dias nesta terça-feira, 22.

Segundo o New York Times, um dos projetos é o apoiado pelo presidente Donald Trump, que inclui US$ 5 bilhões para a construção do muro na fronteira com o México – e deve ser rejeitado. O outro simplesmente estenderia o financiamento para agências fechadas até 8 de fevereiro – e teria chances de ser aprovado, segundo o jornal.

O plano, um compromisso entre o senador Mitch McConnell, líder republicano no Senado, e Chuck Schumer, líder democrata, oferece o primeiro sinal de um caminho para a paralisação que deixou 800 mil servidores sem pagamento.

Segundo analistas, mesmo com o acordo será difícil superar o impasse. A primeira proposta, apoiada por Trump, garante US$ 5,7 bilhões para o muro em troca de proteções de deportação para imigrantes e fundos para desastres. Os democratas no Congresso já rejeitaram a proposta.

O outro projeto, apoiado pelos democratas, de liberar fundos para reabrir as agências até 8 de fevereiro, pode não ser assinado por Trump, mesmo com aprovação no Senado. Com a paralisação que já dura mais de um mês, servidores do governo federal estão recorrendo à prestação de serviço por aplicativo, como entregas e guias de turismo, para pagar as contas. / NYT