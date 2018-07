Líderes do Sudão e do Sudão do Sul negociam a paz

ADIS ABEBA, ETIÓPIA - Os presidentes do Sudão e Sudão do Sul reuniram-se nesta segunda-feira, 24, na Etiópia, em meio a pressões para resolverem as antigas disputas que quase levaram os países a mais um conflito armado.

Ex-inimigos de guerra civil, Omar Bashir, presidente do Sudão, e Salva Kiir, presidente do Sudão do Sul, enfrentam a ameaça iminente de sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU caso não cheguem a um acordo, que deveria ter sido aprovado no sábado.

As conversas são mediadas pelo primeiro-ministro da Etiópia, Hailemariam Desalegn, e pelo enviado da União Africana, Thabo Mbeki. "Os presidente encontraram-se, agora estão discutindo questões" que incluem fronteiras contestadas e petróleo, disse o principal oficial do Sul, Deng Alor.

Entre os temas-chave das negociações entre os dois países estão a soberania de regiões disputadas ao longo da fronteira - especialmente a região de Abyei - e a implantação de uma zona desmilitarizada, necessária após confrontos violentos.

O Sudão do Sul conseguiu a independência em 2011, após plebiscito que encerrou décadas de guerra. Em março deste ano, tropas sul-sudanesas invadiram o valioso campo de petróleo de Heglig. Os vizinhos do Norte responderam com bombardeios aéreos, forçando a ONU a ameaçar impor as sanções.

As informações são da Dow Jones