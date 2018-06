Líderes estrangeiros estão na Argentina para posse de Macri

BUENOS AIRES - Os líderes estrangeiros começaram a chegar nas últimas horas para assistir à cerimônia de posse do presidente eleito Mauricio Macri que ocorre nesta quinta-feira, 10, em Buenos Aires.

O rei Juan Carlos da Espanha chegou ao país na terça-feira e foi uma das primeiras autoridades a se reunir com o presidente eleito.

Na quarta-feira, chegaram a Buenos Aires vários presidentes da região, como o equatoriano Rafael Correa, o colombiano Juan Manuel Santos, a chilena Michelle Bachelet e o boliviano Evo Morales.

Morales jogou uma partida de futebol com Macri na noite de quarta nas instalações do Boca Juniors, o clube que o novo chefe de Estado argentino presidiu entre 1995 e 2007, e Correa recebeu um título doutor Honoris Causa.

Nesta quinta chegaram os presidentes do Peru, Ollanta Humala; do Paraguai, Horacio Cartes; do Uruguai, Tabaré Vázquez, e da Sérvia, Tomislav Nikolic, informou a presidência argentina.

Além disso, assistirão à cerimônia de posse o vice-presidente da Comissão Europeia, o letão Valdis Dombrovskis e o secertária para a América Latina do Departamento de Estado dos EUA, Roberta Jacobson.

A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ficará duas horas e meia em Buenos Aires para a posse do conservador Mauricio Macri. Ela partirá às 9h de Brasília e chegará às 11h15 na capital argentina. Ao meio-dia, está previsto que acompanhe o juramento do novo presidente diante do Congresso e, às 13h, que o saúde já em seu gabinete na Casa Rosada, a dois quilômetros do Parlamento.

China, Alemanha, Rússia, Itália, França, Grã-Bretanha, Costa Rica e Salvador enviaram também altos representantes, e outros 22 países estarão representados por seus embaixadores. /EFE