Líderes europeus falam com Putin sobre Ucrânia

De acordo com o governo francês, Putin afirmou que a Rússia respeitará o resultado da votação. O presidente da Rússia "concordou que, no interesse da estabilidade da Ucrânia, a votação de amanhã deve ocorrer nas melhores condições", afirmou a França.

Putin disse também a Merkel e Hollande que a "Rússia respeitará a escolha do povo ucraniano e deve trabalhar junto com as futuras autoridades do país".

França e Alemanha também querem amenizar as tensões sobre o fluxo de gás natural russo para a Ucrânia. Kiev depende do fornecimento russo e abriga dutos que levam o gás para o resto da Europa. Os três líderes concordaram "em incentivar uma solução rápida para a questão do fornecimento de gás para Ucrânia". Fonte: Dow Jones Newswires.