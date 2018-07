Líderes europeus pedem cessar-fogo a iemenitas

Os chefes de Estado e governo europeus emitiram uma rara declaração conjunta dizendo que estão prontos para apoiar os esforços do povo iemenita de escolher seu governante de forma democrática. A nota emitida pelo gabinete do presidente da França, Nicolas Sarkozy, hoje, diz que os líderes apoiam a proposta do Conselho de Cooperação do Golfo como base para uma unidade de diálogo nacional no Iêmen.

O Palácio do Eliseu disse que os outros signatários eram a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, os primeiros-ministros Silvio Berlusconi, da Itália, David Cameron, da Grã-Bretanha, e José Luis Rodríguez Zapatero, da Espanha. As informações são da Associated Press.