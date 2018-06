Líderes gregos encerram reunião

O presidente grego, Karolos Papoulias, liderou hoje outra reunião com o líder do partido conservador Nova Democracia, Antonis Samaras, do Socialista (Pasok), Evangelos Venizelos, e do pequeno Esquerda Democrática (DeMar), Fotis Kouvelis. O presidente também estendeu o convite ao Coalizão de Esquerda Radical (Syriza), que ficou em segundo lugar nas eleições realizadas no dia 6 de maio. Mas o líder do partido, Alexis Tsipras, se recusou a participar do encontro.

Em nota, o Syriza afirmou que está aberto a conversas com todos os partidos políticos para formar uma coalizão - com exceção do neonazista Aurora Dourada - mas não vai participar de encontros seletivos. As informações são da Dow Jones.