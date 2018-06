Líderes gregos marcam reunião para amanhã às 8h O líder do Partido Socialista (Pasok) da Grécia, Evangelos Venizelos, afirmou hoje que ele e os outros líderes dos principais partidos políticos do país se reunirão novamente amanhã com o presidente grego, Karolos Papoulias, às 8h (de Brasília), em uma última tentativa de formar um governo de coalizão, após as eleições parlamentares do último dia 6.