Líderes latinos e europeus entram em acordo no Chile Líderes de 60 nações reunidos na 1ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac)- União Europeia(EU) entraram em um acordo sobre uma ampla agenda. As iniciativas incluem a redução de barreiras comerciais e riscos para investidores estrangeiros, a adoção de novos compromissos para mudança do clima, além de repensar a guerra da questão das drogas.