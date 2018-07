Líderes muçulmanos do Reino Unido reforçam segurança Líderes muçulmanos britânicos informaram que estão reforçando a seguranças nas mesquitas em todo o Reino Unido, em decorrência dos ataques na Noruega. Mohammed Shafiq, líder da Fundação Ramadhan, um dos maiores grupos muçulmanos do Reino Unido, disse que as mesquitas estão sob vigilância extra, após notícias de que o suposto culpado pelos ataques na Noruega seria contra a imigração de muçulmanos para Europa.