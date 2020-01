Líderes mundiais dizem que confissão do Irã é primeiro passo e pedem investigação

REINO UNIDO - Líderes de países europeus e o do Canadá disseram neste sábado, 11, que a confissão do Irã de que derrubou por engano o avião de passageiros da Ukraine Airlines International (UIA), na quarta-feira, matando as 176 pessoas a bordo, é um primeiro passo e que agora é preciso que haja uma investigação sobre o caso.

LEIA TAMBÉM > Relembre os principais casos de aviões comerciais abatidos em pleno voo

O primeiro-ministro Boris Johnson tratou a admissão do Irã como um "primeiro passo importante" . "Agora precisamos de uma investigação internacional completa, transparente e independente e a repatriação daqueles que morreram", acrescentou o líder conservador em comunicado, acrescentando que o Reino Unido trabalhará com seus parceiros internacionais para esse fim.

As vítimas do voo PS752 foram principalmente iranianos e canadenses, mas também afegãos, britânicos, suecos e ucranianos.

A chanceler alemã Angela Merkel afirmou que a confissão iraniana foi um passo importante e exigiu uma investigação completa. Merkel afirmou que seria satisfatório identificar os culpados e enfatizou a necessidade de "saber exaustivamente" o que aconteceu.

"Hoje foi dado um passo importante", disse ela em entrevista coletiva após conversas com o presidente russo Vladimir Putin no Kremlin.

Já o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que uma prestação de contas é necessária depois que o Irã admitir que derrubou acidentalmente um avião ucraniano.

O premiê também exigiu "transparência e Justiça para as famílias e entes queridos das vítimas", dos quais muitos eram cidadãos canadenses.

"Esta é uma tragédia nacional, e todos os canadenses estão de luto juntos", disse o gabinete de Trudeau em comunicado.

Para Entender Guia visual para entender a crise entre Irã e Estados Unidos Desde o ataque um navio petroleiro em junho de 2019, país do Oriente Médio e Estados Unidos vivem escalada de tensão

Irã

O presidente do Irã, Hassan Rohani, prometeu a seu colega ucraniano "levar à justiça" os responsáveis pela catástrofe do avião da Ucrânia derrubado por um míssil iraniano, anunciou a presidência do país europeu neste sábado, 11.

Rohani "garantiu que todos os envolvidos no desastre aéreo serão levados à justiça", numa conversa por telefone com o chefe de estado ucraniano, Volodmir Zelenski, segundo o serviço de imprensa deste último.

O Irã "reconhece plenamente que a tragédia ocorreu por causa do erro militar", acrescentou a presidência.

Zelenski pediu a Teerã que permita a repatriação dos corpos das 11 vítimas ucranianas "até 19 de janeiro", disse a nota.

Além disso, anunciou o envio pela diplomacia ucraniana de uma nota que lista as medidas a serem tomadas para "resolver a questão das indenizações". / AFP e REUTERS