Líderes mundiais parabenizam Obama por reeleição

BRASÍLIA - Líderes políticos mundiais parabenizaram o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pela reeleição no pleito desta terça-feira, 6. A maioria dos cumprimentos foram dados por telefonemas e mensagens na internet, por meio da rede social Twitter, mas houve também comunicados oficiais por parte dos governos e instituições que se manifestaram na vitória do democrata.

A União Europeia divulgou nota parabenizando Obama e dizendo que americanos e europeus trabalharão juntos na busca por soluções para os desafios globais. A nota foi assinada pelos presidentes da União Europeia, Herman Van Rompuy, e da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. O texto menciona a necessidade de a Europa e os Estados Unidos "reforçarem suas relações bilaterais" e "enfrentarem juntos os desafios globais".

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, também enviou mensagem a Obama por intermédio de nota oficial. No texto, o sul-coreano diz que os esforços conjuntos devem ter como objetivo principal "acabar com o derramamento de sangue na Síria, voltar a por no caminho o processo de paz no Oriente Médio, promover o desenvolvimento sustentável e fazer face aos desafios colocados pelas alterações climáticas".

O presidente da China, Hu Jintao, e o primeiro-ministro do país, Wen Jiabao, enviaram mensagem conjunta de felicitações a Obama nesta quarta, 7. "Em uma nova era histórica, desejo que as nossas relações bilaterais, baseadas em uma cooperação construtiva, entrem em nova fase", diz o texto. "[Nos quatro anos do primeiro mandato de Obama] graças aos esforços comuns das duas partes, as relações China-Estados Unidos registraram progressos significativos."

O governo de Israel, um dos principais parceiros estratégicos dos Estados Unidos, também encaminhou nota de felicitações. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, reiterou que as relações entre os dois países estão mais fortes do que nunca.

Por intermédio do Twitter, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, chamou Obama de "amigo" e desejou felicidades para os próximos quatro anos. "Calorosas felicitações para o meu amigo @BarackObama", escreveu Cameron.

O presidente da França, François Hollande, também se manifestou. "É um momento importante para os Estados Unidos, mas também para o mundo", disse Hollande em comunicado. "A reeleição é escolha clara em favor de uma América aberta, solidária e plenamente empenhada na cena internacional e consciente dos desafios do planeta: a paz, a economia e o ambiente", disse.

O primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, saudou Obama. Harper disse que se alegra com a perspectiva de trabalhar com o presidente reeleito por mais quatro anos. "Será necessário avançar com as infraestruturas de transporte e de segurança necessárias para levar as relações comerciais bilaterais a novos níveis, assim como aliviar a burocracia, para que as empresas dos dois lados da fronteira possam criar mais empregos", disse ele em nota.