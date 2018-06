Líderes mundiais preparam-se para adeus a Mandela

No estádio do Soweto, onde Mandela apareceu em público pela última vez, durante a Copa do Mundo de 2010, operários ergueram rapidamente um palco protegido com vidro à prova de balas para a missa campal marcada para amanhã.

Em um prelúdio da cerimônia religiosa, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, e o arcebispo Desmond Tutu discursaram em um evento realizado hoje no Centro Nelson Mandela de Memória.

"Que presente fantástico Deus nos deu ao nos mandar Mandela, que rapidamente tornou-se um ícone, um ícone global do perdão, da generosidade do espírito", declarou Tutu.

"Ele era realmente como sua fosse um mago e tivesse uma varinha mágica, transformando-nos em seu glorioso povo multicolorido", prosseguiu o arcebispo laureado com o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra o apartheid.

A polícia sul-africana, enquanto isso, prometeu deslocar "milhares" de homens para garantir a segurança de um evento que contará com a presença de mais de cem chefes de Estado e de governo de todas as regiões do mundo.

Poucos deles, porém, terão o privilégio de falar ao público durante o adeus a Mandela, que faleceu na quinta-feira da semana passada aos 95 anos.

Obama discursará depois de Ban Ki-moon e da presidente da Comissão Africana, Nkosazana Dlamini Zuma.

Dilma fará seu discurso logo depois de Obama. Depois dela, discursarão ainda o vice-presidente da China, Li Yuanchao, e os presidente da Namíbia, Hifikeunye Pohamba, da Índia, Pranab Mukherjee, e de Cuba, Raúl Castro.

O último discurso caberá ao presidente da África do Sul, Jacob Zuma.

A seguir, a missa campal será encerrada com um sermão do bispo Ivan Abrahams. Fonte: Associated Press.