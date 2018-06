Líderes mundiais reagem à morte do rei saudita

WASHINGTON - Líderes mundiais reagiram à morte do rei da Arábia Saudita, Abdullah bin Abdulaziz, na noite de quinta-feira. Muitos cancelaram a participação no fórum econômico em Davos e anunciaram ida ao funeral, em Riad.

Um dos primeios a se manifestar foi o ex-presidente dos EUA George H.W. Bush, que lembrou sua amizade com o monarca. "Estou profundamente triste de saber da morte do meu querido Amigo e parceiro rei Abdullah. Como presidente, sempre encontrei em sua alteza um sábio e confiável aliado, que ajudou nossas nações a construírem uma relação estratégica e amizade duradoura que remonta à 2.ª Guerra."

Seu filho e também ex-presidente George W. Bush manifestou-se e também disse estar triste de saber da notícia da morte do rei. "Um homem que eu admirava e com quem tive a honra de trabalhar", afirmou. "Tenho ótimas lembranças de minhas visitas ao Reino da Arábia Saudita e da visita do rei ao nosso rancho em Crawford."

O atual presidente, Barack Obama, expressou condolências. Em um comunicado divulgado pela Casa Branca logo após a morte do monarca, o presidente destacou os esforços de modernização do rei. "Ele tomou medidas ousadas para o avanço da Iniciativa pela Paz Árabe, um esforço que vai sobreviver a ele, como sua contribuição duradoura para busca da paz na região."

O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, será o líder da delegação americana enviada à Arábia Saudita para expressar condolências à família do rei e assitir ao funeral.

No mundo muçulmano, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, declarou luto de três dias pela morte do rei. Na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou o adiamento de sua viagem à Somália para ir ao funeral do rei saudita.

Na Jordânia, o rei Abdullah II declarou luto de 40 dias no país. Ele anunciou que suspenderia sua visita ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, para assistir ao funeral do rei saudita. O presidente egípcio, Abdul-Fatah Al-Sissi também cancelou Davos para ir à Riad.

O Irã, comandado por um regime xiita, também expressou condolências e anunciou que seu chanceler Mohammad Javad Zarif irá ao funeral.